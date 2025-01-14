Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:28
Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, General Kazım Karabekir Kışlası önünde meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Olay, Ömürcan K. idaresindeki 40 ABT 109 plakalı otomobil ile Enes Y. yönetimindeki 07 BTZ 436 plakalı aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar Kimler?

Kaza sonucunda, her iki aracın sürücüleri ve yolcu olarak bulunan Samet A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, hemen kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların Durumu

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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