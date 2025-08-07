Kars'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kars'ta Define Arama Operasyonu

Kars'ta, bir evde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, Suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gizli bir kazı yapıldığı yönünde aldıkları ihbarın ardından harekete geçti.

Yakalama Anı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Çalışmalarını sürdüren ekipler, M.M. (65), M.A. (51), B.Ç. (50), M.M. (28) ve M.A. (22) isimli şüphelileri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki tünelde kazı yaparken yakaladı. Merdivenle inilen bu tünelde yapılan aramada, yeraltı görüntüleme sistemi ile birlikte çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve kaçak kazı olaylarının önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

