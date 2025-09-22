Kars'ta kamyonet devrildi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Kars'ın Digor ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:50
Olayın Detayları

Kars'ın Digor ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen kamyonette bulunan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

M.Y. yönetimindeki 36 EZ 381 plakalı kamyonet, Kars-Digor kara yolunun Hasancan köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.Y. ile araçta bulunan T.Y., Z.Y., bir diğer T.Y. ve 4 yaşındaki N.U. yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Digor ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

