Kars'ta Kanlı Tabya'ya Akın: Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne Yoğun İlgi

Kars'ta tarihe yolculuk: Kanlı Tabya ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla öne çıkan Kars’ta, Kanlı Tabya adıyla bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Müze, sunduğu interaktif canlandırmalarla ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın zorluğunu ve cephede yaşanan fedakârlıkları hissettiriyor.

Ziyaretçiler duygusal anlar yaşıyor

Yaren Buse Yıldız: 'Kanlı Tabya’ya gezmeye geldim. Similasyonlar çok gerçekçi, çok etkilendik, çok güzel yapılmış bir müze'

Ahmet Aydın: 'Kanlı Tabya’yı ecdadımızın burada göstermiş olduğu fedakarlığı, vatanımızın savunmasında yaşadıkları tüm zorlukları burada gördük. Onlara binlerce dua ediyoruz, şükrediyoruz. Allah onları cennetine koysun'

Pınar Ulama ise Iğdır'dan gelerek şunları söyledi: 'Müzedeyim çok güzel bir yer, askerlerimizin topluca şehit edildiği yer. Gördük çok duygulandık, çok etkilendik'

Canlandırmalar, balmumu ve atmosfer

Müze; balmumu heykeller, ses efektleri ve gerçekçi simülasyonlarla dönemin koşullarını ziyaretçilerin önüne seriyor. Kar fırtınasının görselleştirildiği bölümler ve donan askerlerin buğulu cam arkasından gösterildiği sahneler, ziyaretçilerin en çok etkilendiği kısımlar arasında yer alıyor.

Müze, Türkiye'de Çanakkale ve Edirne'den sonra interaktif özelliğe sahip nadir merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Girişteki aynalar ve şehit askerlerin anılması için çarıkların üzerine yerleştirilen ışıklar, ziyaretçilere yoğun bir duygu deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca müzede askerlerin mutfak, revir ve koğuş alanları ile dönemde kullanılan silah ve malzemelerin sergilendiği bölümler, ziyaretçileri tarihin içine dahil ediyor.

