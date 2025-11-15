Kars'ta Kanlı Tabya'ya Akın: Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne Yoğun İlgi

Kars'taki Kanlı Tabya Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, interaktif canlandırmalar ve balmumu figürleriyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:10
Kars'ta Kanlı Tabya'ya Akın: Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne Yoğun İlgi

Kars'ta tarihe yolculuk: Kanlı Tabya ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla öne çıkan Kars’ta, Kanlı Tabya adıyla bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Müze, sunduğu interaktif canlandırmalarla ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın zorluğunu ve cephede yaşanan fedakârlıkları hissettiriyor.

Ziyaretçiler duygusal anlar yaşıyor

Yaren Buse Yıldız: 'Kanlı Tabya’ya gezmeye geldim. Similasyonlar çok gerçekçi, çok etkilendik, çok güzel yapılmış bir müze'

Ahmet Aydın: 'Kanlı Tabya’yı ecdadımızın burada göstermiş olduğu fedakarlığı, vatanımızın savunmasında yaşadıkları tüm zorlukları burada gördük. Onlara binlerce dua ediyoruz, şükrediyoruz. Allah onları cennetine koysun'

Pınar Ulama ise Iğdır'dan gelerek şunları söyledi: 'Müzedeyim çok güzel bir yer, askerlerimizin topluca şehit edildiği yer. Gördük çok duygulandık, çok etkilendik'

Canlandırmalar, balmumu ve atmosfer

Müze; balmumu heykeller, ses efektleri ve gerçekçi simülasyonlarla dönemin koşullarını ziyaretçilerin önüne seriyor. Kar fırtınasının görselleştirildiği bölümler ve donan askerlerin buğulu cam arkasından gösterildiği sahneler, ziyaretçilerin en çok etkilendiği kısımlar arasında yer alıyor.

Müze, Türkiye'de Çanakkale ve Edirne'den sonra interaktif özelliğe sahip nadir merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Girişteki aynalar ve şehit askerlerin anılması için çarıkların üzerine yerleştirilen ışıklar, ziyaretçilere yoğun bir duygu deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca müzede askerlerin mutfak, revir ve koğuş alanları ile dönemde kullanılan silah ve malzemelerin sergilendiği bölümler, ziyaretçileri tarihin içine dahil ediyor.

TARİHİ DOKUSU VE KÜLTÜREL MİRASIYLA DİKKAT ÇEKEN KARS'TA, "KANLI TABYA" OLARAK BİLİNEN VE...

TARİHİ DOKUSU VE KÜLTÜREL MİRASIYLA DİKKAT ÇEKEN KARS'TA, "KANLI TABYA" OLARAK BİLİNEN VE İNTERAKTİF ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR.

TARİHİ DOKUSU VE KÜLTÜREL MİRASIYLA DİKKAT ÇEKEN KARS'TA, "KANLI TABYA" OLARAK BİLİNEN VE...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Görüşecek
2
Elazığ'da Kış Lastiği İçin Son Gün: Lastikçilerde Yoğunluk
3
Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı
4
Tunceli'de Kar Etkili: Hozat-Ovacık Yolunda Karla Mücadele Başladı
5
Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Spor Desteği: Recep Tayyip Erdoğan Parkı Futbol Okulu Şampiyon
6
Söke’de Şap Aşısı Seferberliği: Riskli Mahallelerde Aşılamalar Hızlandırıldı
7
Samsun'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Genç Futbolcu Yaralandı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı