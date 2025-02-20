Kars'ta Kar Engeline Rağmen 60 Yaşındaki Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan kar ve tipi, Yukarı Damlapınar köyünde ulaşımı durma noktasına getirdi. 60 yaşındaki Zehra Gümüş'ün rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi

Yoğun kar nedeniyle kapanan yola ulaşamayacaklarını belirten sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Yolu açmak için çalışan ekipler, ambulansın geçişini sağlayarak rahatsızlanan kadının evine ulaştı. Sağlık ekipleri, Gümüş'e burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansa alarak Selim Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Genel Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan Zehra Gümüş'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanmaya devam ediyor. Selim Özel İdaresi ekipleri ise, yüksek kesimlerde ulaşımı kapalı olan 13 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.