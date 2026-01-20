Kars’ta Kar Esareti: Sağlık Ekipleri Yaya Müdahale ile Hastaya Ulaştı

Kars’ta kar esaretine ‘özel’ müdahale: Ekipler bazı bölgelerde vakalara yaya ulaşıyor

Zorlu koşullarda yürüyerek erişim sağlandı

Kars’ta etkili olan şiddetli tipi ve yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, yaşamı durma noktasına getirirken, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin yoğun mücadelesiyle hastalara ulaşılmaya devam edildi.

Günlerdir süren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarını ulaşıma kapattı. Tipinin görüş mesafesini sıfıra indirdiği bölgelerde, ekipler kar savurma araçları ve iş makineleriyle dev kar kütlelerini yararak kapalı yolları açıp ambulanslar için koridor oluşturdu.

Selim ilçesi Akçakale köyünde gelen acil vaka ihbarına 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Özel İdare ekiplerinin açtığı yolda ilerlemeye çalışan ambulans, kar nedeniyle ilerleyemez hale geldi. Ambulansın hareket edemediği noktada sağlık ekipleri tıbbi çantalarını sırtlayarak diz boyu kara doğru yürüdü ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden hastaya ulaştı. Hastaya yapılan ilk müdahale evde gerçekleştirildi, ardından hasta ambulansa taşındı.

Kara saplanan ambulans, Özel İdare'ye ait greyderin bağlanmasıyla çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans daha sonra hastayı Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

"Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Tipi yolları kapatsa da biz o yolları hastalarımız için açmaya, ulaşamadığımız noktada yürüyerek can kurtarmaya devam edeceğiz" mesajını veren ekipler, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İl Özel İdaresi, çok sayıda personel ve iş makinesi ile karla mücadele ediyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık 208 köyden 102’sini ulaşıma açarken, 106 köy yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

