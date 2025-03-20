Kars'ta Kar Manzaraları: Dron ile Görüntülendi

Kars'ta Kışın Göz Alıcı Manzarası

Kars'ta son günlerde etkisini sürdüren kar yağışı, köyleri adeta beyaz bir örtüyle kapladı. İki gün boyunca aralıklarla yağan kar, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bu bölgede oldukça yoğun bir hale geldi.

Köylerde Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Özellikle Susuz ve Digor ilçelerindeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi. Bu doğal güzellik, dronla çekilen görüntülerle görsel bir şölen haline geldi.

Ulaşımda zorluklar yaşanmasına rağmen, bu kış manzarası hem yerli hem de yabancı turistler için ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Kars'ın bu muhteşem manzarasını kaçırmamak için drone görüntüleri dikkatle izleniyor.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köyler beyaza büründü. Yağış dolayısıyla Susuz ve Digor ilçesindeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köyler beyaza büründü. Yağış dolayısıyla Susuz ve Digor ilçesindeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.