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Kars'ta Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kars, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü; Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:51
Kars'ta Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kars'ta Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kars’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, il merkezi ve Sarıkamış ilçesini beyaza bürüdü. Geçtiğimiz günlerde aralıklarla devam eden yağış, gece artarak şehir merkezini karla kapladı.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Aştı

Kentte kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı gözlemlenirken, karla mücadele çalışmaları da hız kazandı. Ekipler, kar birikintileriyle mücadele için seferber oldu.

Sarıkamış'ta Lapa Lapa Kar Yağdı

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan lapa lapa kar, kademe ile etkisini artırdı. Burada kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı belirtiliyor. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için harekete geçti.

Belediye ve Karayolları Ekipleri Seferber Oldu

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Vatandaşlardan Naci Bozyel, güne beyaz örtüyle uyandıklarını belirterek, iş yerinin önünde ve aracının üzerinde biriken karları temizlediğini aktardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

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