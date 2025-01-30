Kars'ta Kış Tatbikatı-2025 Devam Ediyor: 20 Ülkeden 12 Bin 199 Katılımcı

Kars'ta Kış Tatbikatı-2025 Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kars'ta düzenlediği Kış Tatbikatı-2025'i, katılımcı ülkelerin sayısıyla dikkat çekiyor. 20 Ocak'ta başlayan tatbikata, Türkiye dahil toplamda 20 ülkeden 12 bin 199 personel katılıyor.

Tatbikat Detayları

3. Ordu Komutanlığı kontrolünde gerçekleştirilen tatbikatta, havan atışları, arama-kurtarma faaliyetleri, ateş senkronizasyonu gibi çeşitli askeri eğitimler yürütülüyor. Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen basın brifinginde tatbikatın kapsamı hakkında bilgi verildi.

Katılımcı Ülkeler ve Personel Sayısı

Kıtanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar arasında ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün yer alıyor.

Tatbikatta Kullanılan Sistemler

Tatbikatta yerli ve milli hava savunma sistemleri ile birlikte Aselsan'ın uzaktan kontrol edilebilen ZMA-X zırhlı muharebe aracı da kullanıldı. Ayrıca, Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) tanıtıldı.

Özel Kuvvetlerden Başarılı Operasyonlar

Özel kuvvetlerden oluşan bir tim senaryo gereği düşman hedefine sızma operasyonu düzenledi ve başarılı bir şekilde hedeflerini imha etti. Bu sırada Bayraktar TB2 gibi gelişmiş teknolojiler de aktif olarak kullanıldı.

Şehit Aileleri ve Vefa

Tatbikatta şehit aileleri ve gazilere de yer verildi. Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, tatbikatın 그의 adıyla anılmasını büyük bir gururla karşıladığını belirtti.

Son olarak, tatbikatı 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve diğer rütbeli askeri personel izledi. Bu etkinlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılık ve gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.