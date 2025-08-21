DOLAR
Kars'ta koruma altındaki yaban keçisini avlayana 658 bin 257 lira ceza

Kars'ın Kağızman ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan K.A.'ya toplam 658 bin 257 lira idari ceza ve tazminat uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:27
Kağızman'da yürütülen operasyon sonucu ceza uygulandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avladığı tespit edilen bir kişiye ağır para cezası kesildi. Olay, bölgeden gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

İlçe kırsalında yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ile İstihbarat timleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheli K.A. (46)'yı yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince K.A.'ya, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 lira idari ceza ile 650 bin lira tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, korunması gereken türlere yönelik ihlallerin tespit edilmesi halinde hem idari yaptırım hem de yüksek tazminat bedellerinin uygulanacağını belirtti.

