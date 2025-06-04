Kars'ta Kurban Bayramı İçin Tandırlar Yakıldı

Karslı Kadınlar Kurban Bayramı Hazırlıklarına Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kadınlar Kurban Bayramı sofraları için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor. Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeği için hazırlıklar hız kazandı.

Geleneksel Pişirme Yöntemi

İlçenin Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, kırmızı buğday unuyla mayaladıkları hamuru yuvarlayarak yer sofrasına diziyor. Odun ve tezekle yakılan tandır, sıcaklığı kıvama geldikten sonra, hamurların yüzeyine yapıştırılarak 30 saniye içerisinde kabarıp kızarması sağlanıyor.

Ayrıca kadınlar, tandır ekmeğinin ardından yöresel bir lezzet olan bişi adını verdikleri hamuru da tava içinde yağda pişirerek bayram sofralarına hazırlıyor.

Bayram İçin Birlikte Hazırlık

Kadınlardan Ayten Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi mahalledeki kadınlarla bir araya gelip ekmek pişirmeye başladıklarını belirtti. "Ekmeğin özellikle kurban etiyle tüketilmesi için tandırları yaktık," diyen Vanlı, "Bayrama hazırlık yapıyoruz. Önce hamurumuzu yaptık, tandırı yaktık. Komşularla toplandık, beraber bayram için lavaş ekmeği pişiriyoruz. Evimize gelen misafirlerimize kurban etiyle ikram etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Diğer kadınlardan Şemsinar Turut ise tandırları heyecanla hazırladıklarını aktararak, "Özellikle bayramlarda çok ekmek pişiriyoruz. Çünkü kurban ekmeksiz olmuyor," dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı sofraları için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı sofraları için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor.