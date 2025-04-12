DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.166.038,86 0,45%

Kars'ta Kurtlar ve Kızıl Tilkiler Karla Kaplı Arazide Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:43
Kars'ta Kurtlar ve Kızıl Tilkiler Karla Kaplı Arazide Görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karla kaplı arazide kurtlar ve kızıl tilkiler yiyecek arayışındayken gözlemlendi.

Sarıçam ormanları, bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan bu bölge, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu ve Hamalı düzlüğü'nde yiyecek arayan kurtlar ve kızıl tilkiler, karlı arazide bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler...

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler...

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Meyve Ağaçlarını Buz ile Koruyor
2
Tokat'ta Otomobil Yangını Bitişikteki Binayı Havaya Uçurdu
3
Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi
4
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
6
Büyükelçi Neziroğlu, TİKA'nın Kurduğu Laboratuvarı Ziyaret Etti
7
Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı