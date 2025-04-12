Kars'ta Kurtlar ve Kızıl Tilkiler Karla Kaplı Arazide Görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karla kaplı arazide kurtlar ve kızıl tilkiler yiyecek arayışındayken gözlemlendi.

Sarıçam ormanları, bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan bu bölge, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu ve Hamalı düzlüğü'nde yiyecek arayan kurtlar ve kızıl tilkiler, karlı arazide bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.