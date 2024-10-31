Kars'ta Maganda Kurşunu ile Hayatını Kaybeden Çocuk İçin Tutuklamalar

Kars'ta Maganda Kurşunuyla Yaşanan Trajik Olay

Kars’ta evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada isabet eden maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı.

Olayın Gelişimi

29 Ekim tarihinde İnönü Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen silahlı saldırıda, 6 yaşındaki Muhammet kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir.

Olayın ardından gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i, "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, 2 zanlı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Tutuklanan Zanlılar

Mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar arasında Hasçiftlik köyü Muhtarı Ahmet A., Başkaya köyü muhtarı Yakup Y., ve diğer 3 kişi yer almaktadır.

Polisin İncelemeleri

Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, düğün salonundan gelen silahlı karşılık verildiğini tespit etmiş ve 9 şüpheliyi gözaltına almıştır.

Kars’ta yaşanan bu trajik olay, birçok insanı derinden etkileyerek aileler arasında büyük bir üzüntüye neden olmuştur.