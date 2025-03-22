Kars'ta Mahsur Kalan Hastaya Hızlı Müdahale

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde boynu kırılan kadın hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:10
Kars'ta Mahsur Kalan Hastaya Hızlı Müdahale

Kars'ta Mahsur Kalan Hastaya Hızlı Müdahale

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir köyde düşme sonucu boynunda kırık oluşan 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli, ekiplerin hızlı çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gülyüzü köyünde meydana gelen talihsiz olay sonrası, Çeğilli'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak bölgeye sevk edilen sağlık personeli, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye ulaşamadı.

Bu aşamada İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansın geçişini sağlamak için harekete geçti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, sağlık ekipleri evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Çeğilli, ambulansa alındı.

Kısa sürede Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahhanım Çeğilli, tedavi altına alındı.

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