Kars'ta Mezuniyet Törenine Türkiye ve Filistin Bayraklarıyla Destek

Kafkas Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile birlikte etkileyici bir destek kampanyası gerçekleştirdi. Tören, Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlendi ve bu yıl mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" mesajını taşıyan pankart açtı.

Gazze Halkına Destek Mesajı

Öğrencilerin, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze halkına verdikleri bu destek, törene katılanların dikkatini çekti. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, törendeki konuşmasında mezunları tebrik etti ve onların gelecekte kendilerini daha çok geliştireceklerini belirtti.

Eğitim Sürecinin Önemi Vurgulandı

KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç ise, öğrencilerin geniş bir yelpazede görev alacaklarını vurgulayarak mezunların önlerindeki fırsatları değerlendirmeleri adına başarılar diledi. Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Cengiz de eğitim sürecinin başarılı geçtiğine dikkat çekti.

Törene Katılan Önemli İsimler

Program sonunda 600 mezun, kep atarak yeni bir başlangıca adım attı. Törene, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, akademisyenler ve çok sayıda veli katıldı.

Kafkas Üniversitesinin mezuniyet törenine öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla katıldı.

Kafkas Üniversitesinin mezuniyet törenine öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla katıldı.