Kars'ta Öğrenciler Roman Karakterlerini Canlandırdı

Kars'ta Edebiyat Dolu Bir Gün

Kars'ta bulunan Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca okudukları romanların karakterlerini canlandırarak birbirinden eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen önderliğinde düzenlenen festival, Kars Kalesi'nin bedesten bölgesinde gerçekleştirildi.

Yazarların Eserlerinden Karakterler Yaşatıldı

Etkinlikte öğrenciler, Aşk ve Gurur, İntibah, Suç ve Ceza, Anna Karenina, Genç Werther'in Acıları, Çalıkuşu, Şeker Portakalı, Dönüşüm, Uzun Hikaye, Körlük, Küçük Prens, Notre Dame'ın Kamburu, Selvi Boylum Al Yazmalım, Aşk-ı Memnu, İnce Memed, İnci Küpeli Kız, Küçük Kadınlar, 1984, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Fareler ve İnsanlar, Kürk Mantolu Madonna, Romeo ve Juliet, İki Yeni Gelinin Anıları, Sherlock Holmes, Harry Potter gibi ünlü eserlerdeki karakterleri canlandırarak izleyicilerin karşısına çıktı.

Vatandaşlar İlgi Gösterdi

Etkinliğe katılan vatandaşlar, kostümlü öğrencilerle fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümran Öztürk, etkinliğin 3 yıl önce başladığını ve geleneksel hale geldiğini belirtti. Öğrencilerin haftada bir gün kitap okuyarak bu karakterleri canlandırdığını ifade eden Öztürk, "Bugün de kitaptaki karaktere büründüler; etkinliğimizde toplamda 25 kitap var," dedi.

Öğrencilerin Deneyimleri

Öğrencilerden Ömer Yetkin, İnce Memed kitabından 'Ağa' rolünü canlandırdığını belirtti. Desteklerinden dolayı öğretmen ve ailesine teşekkür eden Yetkin, etkinliğin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. İnci Küpeli Kız karakterini canlandıran Hivda Korkmaz ise kitap hakkında bilgi vererek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için edebiyat sevgisini artırdığını söyledi.

Kars'ta, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdı. Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri, yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlarla ilgili Kars Kalesi bedesten bölgesinde festival gerçekleştirdi.

Kars'ta, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdı. Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri, yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlarla ilgili Kars Kalesi bedesten bölgesinde festival gerçekleştirdi.