Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kars'ta Korkunç Kaza

Kars-Digor kara yolu üzerindeki Ölçülü köyü mevkisinde, Hüseyin G. (27) yönetimindeki 27 KL 475 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Bu talihsiz kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Olayın meydana gelmesiyle birlikte, bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin G. ile yolcular Uğur G. (25) ve Muhammed G. (26), ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Muhammed G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.