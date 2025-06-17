Kars'ta Patlama Sonrası Bodrum Katında Yangın Çıktı

Kars'ta 5 Katlı Binada Patlama ve Yangın Olayı

Kars'ın Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında gerçekleşen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine ulaşan polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Karayolları Arama Kurtarma ekipleri, derhal önlem alarak binadaki vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında ambulansta fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olayla ilgili detaylar ve nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.