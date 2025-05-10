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Kars'ta Sağanak ve Dolu Taşkınlara Neden Oldu

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu, Akyaka ilçesinde taşkınlara yol açtı ve hayatı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:04
Kars'ta Sağanak ve Dolu Taşkınlara Neden Oldu

Kars'ta Şiddetli Yağışlar Taşkınlara Neden Oldu

Kars'ta, sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Akyaka ilçesinde aniden etkili olan şiddetli yağış, bölgede yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

Caddelerde Su Birikintileri ve Ulaşımda Aksamalar

Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, bu durum nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Akyaka-Kars tren yolu hattı da sular altında kalarak ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye Ekipleri Faaliyete Geçti

Akyaka Belediyesi ekipleri, oluşan taşkın nedeniyle sel sularının tahliye edilmesi için hemen çalışmalara başladı. İlçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları oluştu, bu da temizlik çalışmalarını zorlaştırdı.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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