Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Kars'ta sahte içki operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kars merkez ile Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki adreslere baskın yapıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilenler

Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol, 28 şişe aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

