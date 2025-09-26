Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Kars merkez, Sarıkamış ve Selim'de düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı; ele geçirilenler arasında 22,5 litre sahte içki ve 160 litre etil alkol var.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:45
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kars merkez ile Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki adreslere baskın yapıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilenler

Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol, 28 şişe aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

