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Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anısına Kardan Heykeller Tamamlandı

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı 4-5 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:48
Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anısına Kardan Heykeller Tamamlandı

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri İçin Kardan Heykeller Hazır

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller tamamlandı. Heykeller, 4-5 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde sergilenecek.

İki Noktada Sergilenecek

Bu yıl, Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki farklı noktada inşa edilen heykeller, Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önceki kahramanlıkları temsil etmekte.

Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, KAÜ ile Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenlerden ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik bir ekip yer aldı. Ekip, yaklaşık 200 kamyon karı kullanarak heykelleri oluşturdu.

Etkinliklere Davet

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı. Herkesi 4-5 Ocak'ta ilçede düzenlenecek etkinliklere davet ediyorum." diyerek, vatan için can veren tüm şehitleri anarak minnetle andıklarını ifade etti.

Bir Anma ve Yaşatma Projesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalından Doç. Dr. Halil Daşkesen, çalışmanın amacının şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak olduğunu belirterek, "Buradaki kahramanlıklarını topluma ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Çalışmayı yaparken o ruhu, duyguları yaşamaktayız." dedi.

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