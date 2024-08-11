Kars'ta Sel Felaketi Meyve Bahçelerine Zarar Verdi

Kars'ta Sel Felaketi Baş Gösterdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, sel felaketine yol açarak bazı meyve bahçelerine ciddi zarar verdi.

Selin Etkileri ve Hasar

Öğleden sonra başlayan yağış, köylere yayılarak sel oluşumuna neden oldu. Özellikle Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki meyve bahçeleri, aşırı yağmur ve rüzgarın etkisiyle zarar gördü.

Bu doğal afet sırasında Kötek köyündeki bir evin çatı kısmı da rüzgarın etkisiyle uçtu. Olayın ardından yerel ekipler, hasar tespiti yapmak üzere bölgeye intikal etti.

Bölgeye Yönelik Önlemler

Sel mağdurlarının zararının minimize edilmesi için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürmekte. Ekipler, zarar alan meyve bahçeleri ve diğer tarım arazilerinin durumunu incelemek amacıyla bölgeye gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.