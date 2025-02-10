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Kars'ta Seyir Halindeki Araç Yandı: Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 00:06
Kars'ta Seyir Halindeki Araç Yandı: Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ta Araç Yangını Korkuttu

Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Celal F. idaresindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, İnönü Caddesi'nde ilerlerken aniden alev almaya başladı.

Yangın Anında Sürücü Hızla Uzaklaştı

Yangını fark eden sürücü, hemen aracını terk ederek güvenli bir mesafeye uzaklaştı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç, yangın sonrasında kullanılamaz duruma geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve konu hakkında detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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