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Kars'ta Şiddetli Dolu ve Sağanak Sel Felaketi Yaşandı

Kars'ta etkili olan şiddetli dolu ve sağanak sonucu evlerde hasar oluştu, 3 kişi mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 22:13
Kars'ta Şiddetli Dolu ve Sağanak Sel Felaketi Yaşandı

Kars'ta Sel Suları Evleri Vurdu

Kars'ta son günlerde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağışlar, sel felaketine yol açtı. Özellikle Merkeze bağlı Ölçülü ve Derecik köylerinde yaşayanlar bu durumdan olumsuz etkilendi. Evler ve ahırlar su altında kalırken, birçok hayvan da telef oldu.

Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Köylere, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölçülü köyünde su baskınında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca, İl Özel İdaresi ekipleri, selden tıkanan menfezlerin açılması için çalışmalara başladı.

Yerel Halkın Açıklamaları

Derecik köyünden Ayhan Kanbay, yaşadığı felaketi şu sözlerle anlattı: "Evimizi bir anda su bastı, yakacağımız ve kümes hayvanlarımız gitti. Buzağımız vardı, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz."

Ölçülü köyünden Güven Taşkıran ise, "Su bahçe duvarından içeri girdi, sonra tüm odaları doldurdu. İlk defa böyle bir şey gördüm." diyerek durumu özetledi.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD ekipleri, bölgedeki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Hayvanların ve tarım aletlerinin yanı sıra, evlerdeki su tahliyesi için bazı vatandaşlar kovalarla su boşaltıyor.

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu...

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı.

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu...

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı.

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