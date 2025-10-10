Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı: 5 Kişi Tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 altın ve 322 bronz sikke dahil çok sayıda tarihi eser ele geçirildi; 5 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:44
Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı: 5 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı: 5 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilen eserler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve bir adrese düzenlenen operasyonda zanlıları suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas bulunuyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 zanlı tutuklandı. Ele geçirilen eserler ise teslim işlemleri için Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne gönderildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi. Tarihi eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu
3
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest
4
Osmaniye Kadirli'de İmamlar 'Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle' Konseri Verdi
5
Iğdır'da 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı' gerçekleştirildi
6
Tokat Erbaa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
7
Bursa'da otomobil yayaya çarptı — Kaza güvenlik kamerasında

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi