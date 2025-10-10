Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı: 5 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilen eserler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve bir adrese düzenlenen operasyonda zanlıları suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas bulunuyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 zanlı tutuklandı. Ele geçirilen eserler ise teslim işlemleri için Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne gönderildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi. Tarihi eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.