Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
Kars'ın Selim ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selim'de tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen 2 zanlıyı yakalamak için harekete geçti.
Operasyon Detayları
Jandarma ekipleri, belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, sikke, 72 tabanca fişeği, şarjör ve 55 uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.
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