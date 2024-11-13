Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Kars'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Kars'ın Selim ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selim'de tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen 2 zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, sikke, 72 tabanca fişeği, şarjör ve 55 uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

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