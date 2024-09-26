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Kars'ta Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Kars'ta yaralı kızıl şahin, tedavi sürecinin ardından doğaya geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:15
Kars'ta Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Kars'ta Kızıl Şahin Doğaya Kazandırıldı

Kars ilinde bulunan bir kızıl şahin, yaralı ve bitkin bir durumda keşfedildikten sonra kapsamlı bir tedavi sürecine alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu nadir av kuşu, yaralı haliyle vatandaşlar tarafından fark edilerek koruma altına alındı.

Kurtarma ve Rehabilitasyon Süreci

Yaralı şahin, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Uzun bir bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan bu özgür kuş, doğa ile buluşmak üzere hazır hale geldi.

Özgürlüğüne Kavuştu

Her şeyin ardından, tedavisi tamamlanan kızıl şahin, ekibin yüksek dikkat ve özeniyle doğal yaşam alanına bırakıldı. Kanat çırparak yükseklere doğru uçan şahin, hemen gözden kayboldu.

Bu olay, doğanın korunması ve yaralı hayvanların rehabilitasyonunun önemine bir örnek teşkil ediyor. Araziye geri dönen bu kuş, insanlığın doğaya olan sorumluluklarını hatırlatmış oldu.

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