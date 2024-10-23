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Kars'ta Tefecilik Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:24
Kars'ta Tefecilik Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta Tefecilikle Mücadele

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonuyla ilgili bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, tefecilik faaliyetleriyle ilişkilendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İlgili şüpheli M.K. isimli kişinin yakalanması için Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışmalara başlandı. M.K.'ye yönelik olarak, Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda M.K. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada önemli malzemelere ulaşıldı. Bu malzemeler arasında:

  • 8 adet senet
  • 2 adet alacak kayıtlarının bulunduğu ajanda ve defter
  • 1 adet av tüfeği
  • 4 adet av tüfeği fişeği
  • 2 adet tablet
  • 1 adet laptop
  • 4 adet cep telefonu

M.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor ve olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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