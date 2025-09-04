DOLAR
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörden düşen 16 yaşındaki Eren Erdoğan yaşamını yitirdi; olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:18
Olayın Detayları

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Akkoz köyü'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki traktörden düşen bir çocuk yaşamını yitirdi.

Mehmet Yıldız idaresindeki 36 SE 413 plakalı traktörde, binme basamağında oturan 16 yaşındaki Eren Erdoğan, basamağın kırılması sonucu traktörden düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Eren Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

