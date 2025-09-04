Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörden düşen 16 yaşındaki Eren Erdoğan yaşamını yitirdi; olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.