Kars'ta Usta Ailesi İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Kars'ta Usta Ailesi Anıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden Usta ailesi için anlamlı bir anma yürüyüşü düzenlendi. 27 Mart'ta Bursa Uludağ'da gerçekleşen bu trajik olayda hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta anısına ilçe merkezinde yürüyüş yapıldı.

Anma Yürüyüşü Detayları

Sarıkamış'ta faaliyet gösteren bir spor kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Usta ailesinin akrabaları, spor eğitmenleri ve sporcular katıldı. Katılımcılar yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüdükten sonra sessizce dağıldı.

Spor Eğitmenlerinin Düşünceleri

Spor eğitmenlerinden Yavuz Şahin, yürüyüşün amacının kayak sporuna önemli katkılarda bulunmuş Usta ailesini anmak olduğunu belirtti. Şahin, "Yaz spor okulları açılmadan önce, sporcularımızla birlikte Yahya Usta hocamız ve ailesini anmak için bu yürüyüşü düzenledik. Allah hepsine rahmet eylesin ve ruhları şad olsun," dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Bursa'daki yangında hayatını kaybeden Usta ailesi için anma yürüyüşü yapıldı. Bursa Uludağ'da 27 Mart'taki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya, eşi Fikriye ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta anısına sporcular ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Bursa'daki yangında hayatını kaybeden Usta ailesi için anma yürüyüşü yapıldı. Bursa Uludağ'da 27 Mart'taki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya, eşi Fikriye ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta anısına sporcular ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.