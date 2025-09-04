DOLAR
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin eş zamanlı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı; uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:36
Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M. (30) ve N.Ş. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından tutuklandı.

