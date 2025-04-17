Kars'ta Uyuşturucu Taşıyan İranlı Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu taşıyan İran uyruklu bir kişi tutuklandı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Sarıkamış Mescitli köyü yol kontrol noktasında gerçekleştirdiği bir uygulama sırasında meydana geldi.

Durumun Fark Edilmesi

Jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde bulunan S.K. adlı şüpheliyi durdurdu. Üst aramasında uyuşturucu maddeye ulaşılamaması üzerine, şüpheli Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Operasyon Sonuçları

Hastanede yapılan muayenede, S.K'nin mide ve bağırsaklarında 6 parça halinde 41 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucular, cerrahi müdahale ile çıkarıldıktan sonra zanlı adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç Başlıyor

Uyuşturucu taşıyan İran uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars’taki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı.