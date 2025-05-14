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Kars'ta Yüksek Rakımlı Geçitler Karla Kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler kar yağışıyla beyaza büründü. Besiciler, soğuk hava nedeniyle hayvanlarını köye götürdü.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 14:47
Kars'ta Yüksek Rakımlı Geçitler Karla Kaplandı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Doğa Beyaza Büründü

Kar yağışı ile birlikte Sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplandı. Bu durum, bölgedeki doğal güzelliklerin kış mevsimindeki halini bir kez daha gözler önüne serdi.

Besiciler Hayvanlarını Koruma Altına Aldı

Besiciler, beyaza bürünen Handere köyünün merasında otlattıkları hayvanları soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle köye geri götürmek zorunda kaldı. Besicilerden Yavuz Selim Ay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 14 Mayıs, hayvanlarımızı otlatmaya bıraktık. Yoğun kar yağışı sebebiyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Bu mevsimde görülmemiş bir şey, kar yağışı devam ediyor." şeklinde konuştu.

Diğer Geçitlerde de Kar Yağışı

Öte yandan, Kars merkeze bağlı 2 bin 344 rakımlı Boğatepe Geçidi de kar yağışıyla beyaza bürünerek, geçitteki çiçekler kar altında kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye 15...

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye 15...

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplandı.

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