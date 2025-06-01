Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası

Kars'ta gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Can A. yönetimindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari aracın, Harun Y. idaresindeki 36 FC 789 plakalı araç ve Süleyman K'nin kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaşandı. Kazanın meydana geldiği yer, Harakani Devlet Hastanesi kavşağıydı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar, karşı şeritteki Ahmet Ö. yönetimindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti. Olay sonrasında, araçlar içinde bulunan 4 kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.