DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.104.332,97 -0,09%

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı

Kars'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 00:22
Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası

Kars'ta gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Can A. yönetimindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari aracın, Harun Y. idaresindeki 36 FC 789 plakalı araç ve Süleyman K'nin kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaşandı. Kazanın meydana geldiği yer, Harakani Devlet Hastanesi kavşağıydı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar, karşı şeritteki Ahmet Ö. yönetimindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti. Olay sonrasında, araçlar içinde bulunan 4 kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı
2
İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Bursa'da Kavga: 4 Yaralı
4
Denizli'deki Rus Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Sebebiyle İptal Edildi
5
Başakşehir'de Öğretmenlerden Duygu Dolu 'Türkü Şöleni'
6
İstanbul'da 'Özgür Gazze Yürüyüşü' Gerçekleşti
7
Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!