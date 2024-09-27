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Kars'taki Yangından Kurtarılan Hollandalı Turistler İtfaiyeye Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Kars'ta yangın sonrası kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye ekibine teşekkür etmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:02
Kars'taki Yangından Kurtarılan Hollandalı Turistler İtfaiyeye Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Kars’taki Yangının Ardından Teşekkür Ziyareti

Kars'ta, 24 Eylül tarihinde bir otelde meydana gelen yangın, özellikle tatilcileri etkiledi. 7 katlı otelin 4. katında çıkan yangında zor durumda kalan Hollandalı turistler, itfaiye erlerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Hollandalı Turistlerin İtfaiye Ekiplerine Şükranları

Yangından kurtarılan 4 turist, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından, itfaiye müdürlüğünü ziyaret etme kararı aldı. Burada, güvenliklerini sağlayan kahraman itfaiye erlerine teşekkürlerini sundular.

Turistler, kurtarma işleminin yapıldığı itfaiye aracının sepetine yeniden binerek, ekipler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu duygu dolu anlar, hem turistler hem de itfaiye çalışanları için unutulmaz bir deneyim oldu.

Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye...

Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye...

Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye...

Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

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