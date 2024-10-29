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Kars ve Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Kars ve Ağrı'da Cumhuriyet'in 101. yılı için fener alayı düzenlendi, katılımcılar bayraklarla yürüdü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:49
Kars ve Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Kars ve Ağrı'da Fener Alayı Düzenlendi

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kars ve Ağrı'da fener alayı gerçekleştirildi.

Kars'taki Kutlamalar

Kars'ta Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliğe, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, askerler ve il protokolü katıldı.

Faikbey ve Atatürk caddeleri boyunca, komandoların da yer aldığı yürüyüşte 100 metrelik bir Türk bayrağı açıldı. Meşale ile gerçekleştirilen yürüyüş, marşlar eşliğinde Kars Kalesi eteklerinde son buldu.

Etkinlikte halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kaleden halatla inerek Türk bayrağını açtı.

Vali Polat, buradaki konuşmasında, gazi kentin bayramı coşku ve gururla kutladığını belirterek, "Öncelikle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bu devlet, bu millet, bu toprakların evladı, geçmişte olduğu gibi bugün de vatanına, toprağına sahip çıkacaktır," dedi.

Kars Belediye Başkanı Senger de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak katılımcılara teşekkür etti.

Ağrı'da Coşkulu Kutlama

Ağrı'nın Hamur ilçesinde de benzer bir fener alayı düzenlendi. İlçede Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve ilçe protokolü ile öğrenciler ilçe girişinde buluştu.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptılar.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı.

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