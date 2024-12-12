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Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars ve Ağrı'da etkili kar yağışı, yaşamı olumsuz etkileyerek, ulaşımda zorluklar ve hayvancılıkta sıkıntılara neden oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:26
Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Felaketi

Kars ve Ağrı illerinde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı zorlaştırdı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan besici Şahin Çelik, sabah saatlerinde koyunlarını meraya çıkardığını belirtti. Ancak, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle hayvanlarını geri almak zorunda kaldı. Çelik, "Artık kışın başladığını, koyunların 6 ay boyunca kapalı ortamda ahırda kalacağını" ifade etti.

Ağrı'da Kar Mücadelesi

Ağrı'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yerel ekipler, yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele çalışması başlattı. Hava koşullarına hazırlıklı olmayan birçok kişi, günlük aktivitelerinde zor anlar yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

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