Kars ve Ardahan'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kars ve Ardahan illerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırarak hayatı olumsuz yani etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar, bina çatılarını, bahçeleri ve sarıçam ormanlarını beyaz bir örtüyle kapladı. İlçedeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karla kaplı yolda ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Semih Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Kar yağışı aralıklarla yağmaya başladı. İnşallah bu bereket getirir." dedi.

Ardahan'daki Etkileri

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzerinde de biriken kar, kentin görüntüsünü değiştirdi. Ayrıca bazı yüksek kesimlerde tipi etkili oldu. Göle ilçesinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile etraf beyaza büründü.

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile etraf beyaza büründü.