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Kars ve Ardahan'da Göletler Dondu, Tunceli'de Bitkilere Kırağı Düştü

Kars ve Ardahan'da göletler donarken, Tunceli'deki bitkilere kırağı düştü. Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:30
Kars ve Ardahan'da Göletler Dondu, Tunceli'de Bitkilere Kırağı Düştü

Kars ve Ardahan'da Dondurucu Soğuk Etkili

Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava koşulları, akarsular ve göletlerin donmasına neden oldu. Kars'ta aralıklarla yağan kar, yerini dondurucu soğuğa bırakırken, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

Buzlu zeminler nedeniyle Sarıkamış ilçesinde de yaşam olumsuz etkilendi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki kar yığınlarını kamyonlarla yerleşim alanlarının dışına taşıdı.

Ardahan'da Buzlanma Etkisi

Ardahan'da da benzer bir durum söz konusu. Burada termometreler eksi 9 dereceyi gösterirken, yol ve kaldırımlarda buzlanmalar meydana geldi. Akarsular ve göletlerin yüzeyinde de buz oluşumu gözlemlendi.

Tunceli'de Kırağı Oluşumu

Tunceli'de ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu. Derelerin kısmen buz tuttuğu kentte, bazı yüksek rakımlı dağlar sisle kaplandı. Yaban hayvanları, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak kaydedildi.

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