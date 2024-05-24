Kars ve Erzurum'da şiddetli yağış ile dolu trafiği olumsuz etkiledi

Kars ve Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kars ve Erzurum'da dün başlayan şiddetli yağışlar, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Aralıklarla devam eden yağışlar zaman zaman doluya dönüşerek sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak yağışların ardından etkili olan dolu, bazı araçlarda hasarlar meydana getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştılar.

Sarıkamış ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu ve ani gelen dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Taksi sürücüsü Kemalettin Tunç, aracını doludan korumak için akaryakıt istasyonuna çekmek zorunda kaldığını belirtti.





Erzurum'da da benzer manzaralar yaşandı. Şiddetli yağışlar sonrası trafikte aksamalar meydana geldi ve caddelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önündeki karları temizlemek için çaba harcarken, çobanlar da hayvanlarını meradan güçlükle ilçe merkezine getirebildi.