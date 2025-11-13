Karşıyaka'da 17 Yaşındaki Firari A.Ç., 95 Yıl 2 Ay 9 Gün Hapisle Yakalandı

İzmir Karşıyaka'da cezaevinden firar eden ve hırsızlık suçlarından toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki A.Ç. polis tarafından yakalandı.

Polisin titiz çalışması sonucu genç şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yürütülen çalışma sonucu, cezaevinden firar ettiği belirlenen ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen 17 yaşındaki A.Ç.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz takip ve saha operasyonları sonucunda, genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., saklandığı yerde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 17 yaşındaki A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

