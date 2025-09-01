Karşıyaka'da 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari Ş.E yakalandı

Karşıyaka'da 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.E (47) yakalandı.

Operasyon detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlüleri yakalamak için yürüttükleri çalışma kapsamında Ş.E'nin (47) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresinde saklandığını tespit etti. İkamete düzenlenen baskında şahıs yakalandı.

Suçlamalar ve ceza

Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 38 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.