Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yeni Dönem Açılışı: YKS Derecelilerine Togg Hediye

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni eğitim yılı açılışı yapıldı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde 2025 YKS'de dereceye giren mezunlara ve LGS'de başarı göstererek okula yerleşen öğrencilere ödüller verildi. Tören konuşmaları, ödül takdimi ve açılış dersiyle tamamlandı.

Dereceye giren öğrencilere Togg otomobil

Törende YKS Sözel Türkiye 3'üncüsü ve Eşit Ağırlık Türkiye 22'ncisi Safa Murat Çelik ile Sözel Türkiye 2'ncisi ve Yabancı Dil Testi Türkiye 6'ncısı Yasin Yazıcı'ya Togg marka otomobil hediye edildi. LGS kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan yeni kayıt yaptıran öğrencilere ise altın takdim edildi. Aynı etkinlikte mezunlar ile yeni başlayan öğrenciler arasında bayrak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Konuşmalar: Başarı, tevazu ve gelecek vurgusu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kartal Eğitim Vakfı (KEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, lisenin akademik başarısının yanı sıra karakter, ruh ve maneviyatla da öne çıktığını belirtti. Erdoğan, okulun kuruluşunda emeği geçenleri anarak öğrencilere seslendi: "Sizler de bu isimlerin arasına katılacaksınız. Sizden şunu rica ediyorum. Bize yol gösterin... Biz sadece sizin yürüyeceğiniz o yollarda önünüzdeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz."

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yalnızca Türkiye için değil insanlık için de bir hedef olduğunu vurgulayarak, öğrencilerden bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmasını istedi.

KEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar, okulun son 40 yıldaki başarı geleneğinin, adanmışlık ve tutkunun değişmediğini; Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çıtasını her zaman yüksek tuttuğunu söyledi.

Okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürünün değerlendirmeleri

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere Maarif Modeli'nin öngördüğü şekilde iyiyi, doğruyu ve adiliği seçen bir eğitim öğretim yılı diledi.

Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, öğrencilerinin sabrın, alın terinin ve duanın meyvesi olarak YKS 2025'te üstün başarı gösterdiğini belirterek, "ilk 100 içerisinde 25 derece elde edildi." dedi. Öğrencilerden başarılarını adalet, merhamet ve hizmetle taçlandırmalarını isteyerek şu öğüdü verdi: "Allah kibirlenenleri sevmez. Sizden istediğimiz tevazu ile yürüyün, inancın azmini elden bırakmayın, bilginizi güzel ahlakla birleştirin. İşte o zaman bu başarı kalıcı bir iz ve hayırlı bir miras olacaktır."

Açılış dersi: "Gençlik ve Öz Güven"

Tören sonrası Bilal Erdoğan, konferans salonunda düzenlenen "Gençlik ve Öz Güven: Türkiye Yüzyılı'nda Gençliğin Vizyonu" başlıklı açılış dersini verdi. Erdoğan, kendi eğitim ve yaşam tecrübelerini paylaşarak öğrencilere global düşünmelerini ve hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye etti. Öğrencilere yönelik mesajlarından bazıları şunlardı: "Kader sizi bir şekilde Almanya'ya mı, ABD'ye mi, Japonya'ya mı... götürür bilmiyorum. Ama kader nereye götürürse bundan çekinmeyeceğiz, gideceğiz. Oraya damgamızı vuracağız..."

Erdoğan, öğrencilere İstanbul'un tarihini iyi tanımalarını önerdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesini incelemelerini teşvik ederek, "Bize sadece yeni Tayyip Erdoğanlar değil, Tayyip Erdoğan'ı aşacak liderler lazım." diye konuştu.

Törene, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından ödüller Bilal Erdoğan, Ahmet Bayraktutar ve Özkan Öztürk tarafından takdim edildi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kartal Eğitim Vakfı (KEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan (arka sol 6) ve KEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar (sağ 3), Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (KAİHL) düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende YKS Sözel Türkiye 3'üncüsü ve Eşit Ağırlık Türkiye 22'ncisi Safa Murat Çelik ile Sözel Türkiye 2'ncisi ve Yabancı Dil Testi Türkiye 6'ncısı Yasin Yazıcı'ya Togg marka otomobil hediye edildi.