Kartal Belediyesi'nden 25 Kasım: 'İlham Veren Kadınlar' ile Dayanışma ve Mücadele

Kartal Belediyesi 'İlham Veren Kadınlar' Sergisi: 25 Kasım'da Dayanışma ve Mücadele

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'İlham Veren Kadınlar' başlıklı sergi, söyleşi ve imza günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirilen program geniş katılımla düzenlendi.

Katılımcılar ve açılış

Etkinliğe Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, belediye meclis üyeleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşması ve belediye desteği

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan açılış konuşmasında 25 Kasım'ın kadınların yaşadığı şiddet ve eşitsizliğe karşı ortak mücadelenin simgesi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınları değil, tüm toplumu yaralayan bir insan hakları ihlalidir. Sessiz kalmak şiddeti büyütür. Kartal Belediyesi olarak kadınların güçlenmesini destekleyen kurslar, kadın emeği projeleri ve şiddet mağdurlarına sağladığımız psikolojik-hukuki destekle bu mücadelenin her zaman yanındayız. Şiddetsiz bir yaşam mümkündür; bunu dayanışmayla başaracağız."

Dayanışma ve umut hikayeleri

Programın moderatörlüğünü yapan Deniz Karacanın yönettiği söyleşide Ceylan Daş ve Gülden Aydemir yaşadıkları şiddet süreçlerini ve yeniden hayata tutunma hikâyelerini paylaştı. Ceylan Daş, 17 yaşında zorla evlendirildiğini ve yıllarca fiziksel-psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, kızının sözünün dönüm noktası olduğunu aktardı: "Anne, neden bu adama boyun eğiyorsun?" Kartal Belediyesi sığınma evlerinde aldığı destekle yeniden güçlendiğini ifade etti. Gülden Aydemir ise ekonomik ve psikolojik şiddet gördüğü dönemde el işlerini Kadın Emeği stantlarında satarak kendi kazancını elde ettiğini belirterek, "Yardım istemekten çekinmeyin; arkanızda büyük bir dayanışma var."

KADES bilgilendirmesi

Söyleşinin ardından Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Şakire Çetinkaya, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı ve şu uyarıyı paylaştı: "KADES yalnızca acil durum butonu değildir; doğru zamanda hayat kurtaran bir mekanizmadır. Şiddet ihtimali olan her kadın uygulamayı indirmelidir."

Belediye yönetiminden mesaj

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars konuşmasında kadına yönelik şiddetin toplumun tüm katmanlarını etkileyen ağır bir insan hakları ihlali olduğunu belirtti ve şunları kaydetti: "Hiçbir kültür, hiçbir düşünce biçimi şiddeti meşrulaştıramaz. Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı sıfır toleransla mücadele ediyoruz. Bir kadının güçlenmesi bir toplumun geleceğini güçlendirir." Başkan Gökhan Yüksel'in selamlarını ileten Kars, kadınlara her zaman ulaşılabilir olduklarını söyledi.

Sedef Kabaş: Suskunluk sarmalına dikkat

Etkinliğin ana konuşmacısı gazeteci-yazar Sedef Kabaş, "Suskunluk Sarmalı" kavramına dikkat çekerek şiddetin sessizlikle büyüdüğünü vurguladı: "Suskunluk şiddeti çoğaltır. Konuştukça, itiraz ettikçe, hakkımızı savundukça korku iklimi dağılır. Hak verilmez, alınır." Kabaş, birey olmanın, özgüven sahibi olmanın ve kendine saygı duymanın toplumu şiddetten korumanın yolları olduğunu belirtti. Kız çocuklarının eğitimine dikkat çekerek Prof. Dr. Türkan Saylan'ın "Bir kız çocuğunu okutmak bir ülkeyi kurtarmaktır" sözünü hatırlattı. Konuşmasının ardından Sedef Kabaş'ın kitapları için imza günü düzenlendi; katılımcılar Kabaş ile birebir sohbet ederek kitaplarını imzalattı.

Sergi ve kapanış

Etkinlik kapsamında şiddet nedeniyle yaşamı yarım kalan kadınların hikâyelerini konu alan anma sergisi gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Günün sonunda kadın dayanışmasını simgeleyen büyük kadın figürü tablosuna el izleri basıldı ve seremonide "Kadınlar vardır ve hep olacaktır. Kadınsız bir dünya mümkün değildir." mesajı verildi.

Öne çıkan sergi

Etkinlikte ayrıca 100 kadın, 100 yarım kalan hayat sergisi ile şiddet mağduru kadınların hayatlarına dikkat çekildi; sergi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

