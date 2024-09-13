Kartal'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kartal'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay, Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:19
Kartal'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kartal'da Trafik Kazası

Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşen bir trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 çocuk da bulunuyor.

Kaza Detayları

Pendik istikametinde seyreden S.C. yönetimindeki 34 RC 1601 plakalı cip, park alanından çıkan Y.O. tarafından kullanılan 34 JS 5693 plakalı otomobile çarptı. Çarparak savrulan otomobil daha sonra refüje çıkarak durabildi.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi ve cipteki 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından hastanelere sevk edildi.

Trafik Akışı Normalleşti

Kaza nedeniyle yolda yaşanan trafik sıkışıklığı, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde normale döndü.

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