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Kartal'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri görev aldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 23:22
Kartal'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Kartal'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Orhantepe Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda, 06 AUD 63 plakalı otomobil ile 34 HAY 148 plakalı otomobil çarpıştı. İki araç, Kadıköy istikametinde seyir halindeyken, kaza aniden gerçekleşti.

Çarpışma Sonrası Büyük Hasar

Çarpışmanın etkisiyle, araçlardan biri refüje çıkarak 2 ağaca çarpıp devrildi ve takla attı. Diğer otomobil ise karşı şeride geçerek ancak durabildi. Kaza sonrası 06 AUD 63 plakalı araçta bulunan 4 kişinin sıkıştığı bildirildi. 34 HAY 148 plakalı otomobilin sürücüsü de yaralı olarak kazadan etkilendi.

Olay Yerinde Hızlı Müdahale

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ile sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan 4 kişiyi kurtardı ve yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazaya karışan araçlardan birinin çekici yardımıyla kaldırılırken, yol üzerinde alkol şişeleri bulundu.

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan...

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobillerden biri 2 ağaca çarpıp devirdikten sonra takla attı, diğeri ise yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan...

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobillerden biri 2 ağaca çarpıp devirdikten sonra takla attı, diğeri ise yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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