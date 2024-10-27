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Kartal'da Kademeli Emeklilik İçin Miting Düzenlendi

Kartal'da EMADDER üyeleri kademeli emeklilik talebiyle miting yaparak haklarını savundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:18
Kartal'da Kademeli Emeklilik İçin Miting Düzenlendi

Kartal'da Kademeli Emeklilik İçin Miting

Kartal Meydanı'nda, 1999 sonrası sigortalı işçilerin kademeli emeklilik taleplerini duyurmak amacıyla Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından bir miting düzenlendi.

"1999 Sonrası Sigortalılar İçin Adalet Mitingi"

Etkinlikte, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve işçiler yer aldı. Katılımcılar, "2000 sonrası SGK'liye kademeli emeklilik gelsin", "1 güne 17 yıl geç emekliliğe kademeli emeklilik ile 'dur' de" gibi sloganlarla seslerini duyurdular. Ayrıca, "Kademe kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar açtılar.

EMADDER Başkanı'nın Açıklamaları

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emekliliğin bir hak olduğunu vurguladı. Uğurlu, sosyal güvenlikte eşitlik ve adaletin anayasa gerekliliği olduğunu belirtti. "Kademeli emeklilik hakkı herkes için adil bir düzenlemeyle tanınmalıdır. Anayasa Mahkemesinin 23 Kasım 2001 tarihli kararı doğrultusunda, kademeli emeklilik tablosunun korunması zorunludur. EYT yasasının yalnızca 8 Eylül 1999 öncesi işe girenleri kapsaması, anayasanın 2, 5 ve 60. maddelerine aykırıdır," diye ekledi.

Yasal Düzenleyicilere Çağrı

Uğurlu, yasa düzenleyicilere hitaben, "Daha fazla prim ödeyen bizler, aynı yaş ve durumda olan akranlarımızdan 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilemez bir adaletsizliktir," dedi. Ayrıca, bu mücadelede yalnız olmadıklarını belirterek tüm vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını yanlarında görmek istediklerini ifade etti. "Kademeli emeklilik lütuf değil Anayasal haktır. 8 Eylül 1999 sonrası işe giren yurttaşların kademeli olarak emekli olmasını talep ediyoruz," dedi. Uğurlu, emeklilik hakkı elde edilene kadar mücadelelerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kartal'da, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, 1999 sonrası sigortalı çalışanların...

Kartal'da, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, 1999 sonrası sigortalı çalışanların kademeli emeklilik talebini duyurmak amacıyla miting düzenledi. Kartal Meydanı’nda yapılan "1999 Sonrası Sigortalılar İçin Adalet Mitingi"ne siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar katıldı.

Kartal'da, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, 1999 sonrası sigortalı çalışanların...

Kartal'da, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, 1999 sonrası sigortalı çalışanların kademeli emeklilik talebini duyurmak amacıyla miting düzenledi. Kartal Meydanı’nda yapılan "1999 Sonrası Sigortalılar İçin Adalet Mitingi"ne siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar katıldı.

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