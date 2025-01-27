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Kartal'da Minibüs İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan minibüs, bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:04
Kartal'da Minibüs İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

Kartal'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Kartal'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir minibüs iş yerine girdi. Olay, Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle kayganlaşan yolda minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda toplam 3 kişi yaralandı ve hem minibüs hem de iş yerinde hasar oluştu. Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmezken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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