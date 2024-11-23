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Kartal'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirip Otomobile Düşürdü

Kartal'da etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:04
Kartal'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirip Otomobile Düşürdü

Kartal'da Ağaç Devrildi, Park Halindeki Otomobili Zarar Gördü

Kartal'da, etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar, Atalar Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, 34 FTL 181 plakalı otomobilin üstüne düştü ve yolu da kapattı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, hızlı bir çalışma ile devrilen ağacı ve hasar gören aracı yoldan kaldırdı.

Bölgeye şahitlik eden Akif Çelik, “Burada inşaat temeli var, ağacın kökleri boşa düştü ve fırtınada devrildi. Cana zarar gelmediğine şükrediyoruz,” diye konuştu.

Olay sonrası caddedeki temizlik çalışmaları tamamlandı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi...

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Üsküdar'da da vatandaşlar yağış ve fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Kartal'da, sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi...

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Üsküdar'da da vatandaşlar yağış ve fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Kartal'da, sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

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