Kartal’da Yeşil Koridor Genişliyor: 30 Bin m² Yeni Park

Kartal Belediyesi ile İBB, Uğur Mumcu ve Karlıktepe'de toplam yaklaşık 30 bin m² yeni park ve yeşil koridor inşa ediyor; yürüyüş, spor ve oyun alanları kurulacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:42
Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle ilçede yıllardır beklenen yeşil koridor hedefini hayata geçiriyor. Uğur Mumcu ve Karlıktepe mahallelerinde yürütülen projeler, toplamda yaklaşık 30 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturarak kentin ortasına modern ve çok fonksiyonlu bir doğa hattı kazandıracak.

Projeler tamamlandığında iki mahalle, kesintisiz yürüyüş rotaları, açık hava spor alanları, geniş çocuk oyun ve dinlenme noktaları ile ekolojik peyzaj düzenlemelerine sahip mahalle parkı kimliğine kavuşacak. Belediye, her kuşağın sosyal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını gözeten yeşil alan yatırımlarını artırma kararlılığını sürdürüyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise projelerin yalnızca alan kazanımı sağlamadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kartal’da kent yaşamıyla doğayı birbirine yaklaştıran bir planı hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece bir park yapmak değil; her mahallenin kendi merkezini güçlendiren, çocukların güvenle oynadığı, gençlerin sporla buluştuğu, ailelerin nefes aldığı ‘yaşam adaları’ oluşturmak. İBB ile birlikte attığımız bu adım, Kartal’ın geleceğine bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacak."

Uğur Mumcu’da 13 Bin Metrekarelik Yeni Nesil Park

Uğur Mumcu Mahallesinde, İBB iş birliğiyle yürütülen Şehit Aydın Çelik Caddesi yanı Yeşillendirme Projesi yıllardır atıl vaziyette bulunan geniş bir alanı çağdaş bir mahalle parkına dönüştürüyor. Proje, tek bir fonksiyona odaklanmayıp günün her anına uygun çoklu kullanıma göre tasarlandı. Parkta 13 bin metrekarelik alana yayılan; modern çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolları, açık hava fitness noktaları, aileler için piknik ve dinlenme alanları ile mobil WC hizmeti yer alacak.

Karlıktepe’ye 15 Bin 625 Metrekarelik Donanımlı Park

Karlıktepede daha önce açılan Çamlık Parkı ve İBB ortaklığında gerçekleştirilen Özgürlük Parkı, yeni düzenlemeyle tek bir yeşil ağ haline geliyor. Bu birleşme sayesinde mahallede 15 bin 625 metrekareyi kapsayan geniş bir sosyal aks ortaya çıkıyor. Alanda güvenli çocuk oyun alanları, patili dostlar için köpek oyun alanı, açık hava fitness, ayrıca basketbol severler için 2545 ölçülerinde modern bir basket sahası bulunuyor. Geniş yürüyüş yolları, piknik masaları ve mobil WC ile Karlıktepe, günün her saatinde güvenle kullanılabilecek bir sosyal yaşam merkezine dönüşecek.

İBB ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen bu iki kapsamlı proje, sadece yeni parklar kazandırmakla kalmayıp mahalleler arasında yeşil bir bağlantı ağı da oluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 bin metrekarelik yeni yeşil alan, ilçenin çevresel dayanıklılığını ve sosyal yaşam kalitesini güçlendirerek Kartal’ı doğayla bütünleşik, erişilebilir ve çok fonksiyonlu kamusal alanlar sunan bir kente dönüştürecek.

